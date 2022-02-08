Хомяки могут передавать Covid людям — исследование

Детали

Исследование подтвердило, что зоомагазин стал источником вспышки Covid в Гонконге, в результате которой заразились не менее 50 человек и быловыбракованы более 2 200 хомяков.

Однако вирусологи подчеркнули, что, хотя торговля домашними животными может обеспечить путь для распространения вируса, существующие домашние хомяки вряд ли представляют угрозу для своих владельцев и не должны нести вреда.

Многие животные восприимчивы к заражению Covid, но до сих пор лишь одно животное — норка — доказало свою способность передавать его в обратном направлении. Хомяки особенно уязвимы для вируса — карликовые хомяки Роборовского могут от него умереть, поэтому их широко использовали "как модель" для изучения болезни.

Опасения по поводу того, что хомяки также могут заражать людей, впервые появились, когда 15 января у 23-летнего работника зоомагазина Little Boss в Гонконге был положительный результат на Covid — первый диагноз Дельта-варианта в городе за более чем три месяца. Женщина, посетившая зоомагазин, также заразилась, и в последующие дни другие члены ее семьи имели положительный результат.

В ответ представители органов здравоохранения взяли мазки из сотен грызунов в зоомагазине и на складе, где они поставлялись. Вирусный генетический материал или антитела были обнаружены у 15 из 28 хомяков, но ни у одного из протестированных карликовых хомяков, мышей, морских свинок, кроликов или шиншилл. Хомяки были импортированы от поставщика из Нидерландов в декабре и январе.

После того, как коронавирус был обнаружен у хомяков, профессор Лео Пун, вирусолог из Университета Гонконга и его коллеги провели дальнейшее секвенирование вирусного генома, которое показало, что все хомяки были инфицированы Дельта-вариантом и что их вирусы тесно связаны между собой.

Между тем анализ образцов от сотрудника зоомагазина и зараженного клиента показал, что их вирусы тесно связаны с вирусами хомяков, но маловероятно, что они передавали инфекцию друг другу.

Исследование, которое еще не было рецензировано, является первым, в котором представлены "убедительные доказательства" того, что хомяки могут заразиться в реальных условиях и что они могут передавать вирус людям, а также другим хомякам.

Самое удивительное, что вирус все еще может "достаточно эффективно передаваться между людьми" даже после репликации у хомяков, заметил Пун в комментарии журналу Nature. Хотя его результаты указывают на глобальную торговлю домашними животными как путь распространения вируса, люди по-прежнему гораздо чаще заражаются друг от друга, чем от своих питомцев, добавил он.

Тем не менее, результаты подчеркивают возможность того, что вирус может передаваться другим видам животных, не выявленным, что дает возможность для дальнейшей мутации и потенциального распространения обратно на людей.