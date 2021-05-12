Хомчак: до 2025 року ЗС України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90%, решта - контрактники

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“Ми передбачаємо, що до 2025 року ЗС України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% та військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві — 10-20%”, — сказав Хомчак.

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Зі слів головнокомандувача, наявність в запасі достатнього військово навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування Збройних Сил України під час мобілізації, розгортання системи тероборони, а також для поповнення можливих втрат під час відсічі збройної агресії.

Так, виконання заходів з підготовки персоналу сил оборони, військового резерву, військової освіти і науки, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовців передбачена в рамках однієї з п’яти стратегічних цілей проекту стратегічного оборонного бюлетеня України.

Решта стратегічних цілей передбачає:



запровадження Об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у ЗС України з дотриманням вимог демократичного цивільного контролю;



забезпечення ЗС України, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою технікою;



розвиток військової інфраструктури, удосконалення об’єднаної логістики, системи медичного забезпечення та забезпечення достатніми запасами матеріальних засобів;



досягнення інтегрованих оперативних спроможностей сил оборони.



Нагадаємо

У Стратегії Національної безпеки держави основною загрозою національної безпеки України визначена Російська Федерація.