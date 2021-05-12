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Хомчак: до 2025 року ЗС України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90%, решта - контрактники

Київ • УНН

 • 33499 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. До 2025 року Збройні сили України мають бути укомплектованими кадровими військовослужбовцями на 80-90%. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу на форумі “Україна 30. Безпека країни”, передає кореспондент УНН.

Хомчак: до 2025 року ЗС України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90%, решта - контрактники

Цитата

“Ми передбачаємо, що до 2025 року ЗС України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% та військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві — 10-20%”, — сказав Хомчак.

Деталі

Зі слів головнокомандувача, наявність в запасі достатнього військово навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування Збройних Сил України під час мобілізації, розгортання системи тероборони, а також для поповнення можливих втрат під час відсічі збройної агресії.

Так, виконання заходів з підготовки персоналу сил оборони, військового резерву, військової освіти і науки, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовців передбачена в рамках однієї з п’яти стратегічних цілей проекту стратегічного оборонного бюлетеня України.

Решта стратегічних цілей передбачає:

  • запровадження Об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у ЗС України з дотриманням вимог демократичного цивільного контролю;
  • забезпечення ЗС України, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою технікою;
  • розвиток військової інфраструктури, удосконалення об’єднаної логістики, системи медичного забезпечення та забезпечення достатніми запасами матеріальних засобів;
  • досягнення інтегрованих оперативних спроможностей сил оборони.

Нагадаємо

У Стратегії Національної безпеки держави основною загрозою національної безпеки України визначена Російська Федерація.

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