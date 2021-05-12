Хомчак: до 2025 года ВС Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%, остальное - контрактники

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 52442 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 104602 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 117211 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 291742 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 169549 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 440751 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 331150 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221239 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247821 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256894 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 37598 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 72050 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 56658 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 31407 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 27019 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 57255 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 72674 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 168749 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 291742 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 440751 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 3104 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22315 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30678 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60127 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83247 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Хомчак: до 2025 года ВС Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%, остальное - контрактники

Киев • УНН

 • 33499 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. До 2025 года Вооруженные силы Украины должны быть укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.

Хомчак: до 2025 года ВС Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%, остальное - контрактники

Цитата

“Мы предполагаем, что до 2025 года ВС Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90% и военнослужащими, подписавшими контракт на службу в резерве — 10-20%”, — сказал Хомчак.

Детали

По словам главнокомандующего, наличие в запасе достаточного военно обученного человеческого ресурса обеспечит доукомплектование Вооруженных Сил Украины во время мобилизации, развертывания системы теробороны, а также для пополнения возможных потерь при отражении вооруженной агрессии.

Так, выполнение мероприятий по подготовке персонала сил обороны, военного резерва, военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих предусмотрено в рамках одной из пяти стратегических целей проекта стратегического оборонного бюллетеня Украины.

Остальные стратегических целей предусматривает:

  • введение Объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВС Украины с соблюдением требований демократического гражданского контроля;
  • обеспечения ВС Украины, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой;
  • развитие военной инфраструктуры, совершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными запасами материальных средств;
  • достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

Напомним

В Стратегии национальной безопасности государства основной угрозой национальной безопасности Украины определена Российская Федерация.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36