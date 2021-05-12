Хомчак: до 2025 года ВС Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%, остальное - контрактники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. До 2025 года Вооруженные силы Украины должны быть укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Мы предполагаем, что до 2025 года ВС Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90% и военнослужащими, подписавшими контракт на службу в резерве — 10-20%”, — сказал Хомчак.
Детали
По словам главнокомандующего, наличие в запасе достаточного военно обученного человеческого ресурса обеспечит доукомплектование Вооруженных Сил Украины во время мобилизации, развертывания системы теробороны, а также для пополнения возможных потерь при отражении вооруженной агрессии.
Так, выполнение мероприятий по подготовке персонала сил обороны, военного резерва, военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих предусмотрено в рамках одной из пяти стратегических целей проекта стратегического оборонного бюллетеня Украины.
Остальные стратегических целей предусматривает:
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- введение Объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВС Украины с соблюдением требований демократического гражданского контроля;
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- обеспечения ВС Украины, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой;
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- развитие военной инфраструктуры, совершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными запасами материальных средств;
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- достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.
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Напомним
В Стратегии национальной безопасности государства основной угрозой национальной безопасности Украины определена Российская Федерация.