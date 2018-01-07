Хокеїсти "Донбасу" святкували 25 перемогу в сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В рамках 27-го туру Української хокейної ліги відбувся другий поєдинок — МХК “Динамо” завітало в гості до лідера змагань “Донбасу”, передає УНН з посиланням на сайт донеччан.
Перший період матчу на “Альтаірі” в новому році подарував глядачам динамічну гру, в якій гості обрали роль “другого номера”.
Проте, ця ставка виправдалася — впевнена гра Владислава Гурко за допомогою польових гравців зберегла ворота команди Олександра Сеуканда “сухими”.
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Нулі на табло протрималися аж до середини другого періоду, коли Віктор Захаров і Віталій Лялька розіграли комбінацію з точним кидком капітана донеччан. Однак не минуло й трьох хвилин як перша ланка харків’ян повернула інтригу в гру — з передачі Володимира Чердака відзначився Дмитро Халін. Через ж ще три хвилини донеччани змогли повернути лідерство в матчі — Філіп Матвієнко та Владислав Луговий вивели на ударну позицію Сергія Кузьмика.
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Збільшити свою перевагу донеччани змогли вже на самому початку третьої двадцятихвилинки — Олексій Ворона кидком з кола вкидання “прошив” Владислава Гурко. А за сім хвилин до кінця зустрічі гості і зовсім допустили провал, яким скористалися Олександр Влад і Іван Савченко. Вони ж через чотири хвилини організували гол і для Ярослава Свіщєва, який виявився найспритнішим на п’ятачку воріт “Динамо”. Потім відзначився Олександр Александров. Фінальну крапку в матчі поставив Віталій Лялька — 7:1.
Варто зазначити, що “Донбас” має максимальний показник — 25 перемог в 25 поєдинках, 75 очок. Харків’яни йдуть четвертими — 26 пунків.