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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 42401 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Хокей: юнацька збірна України продовжила переможну серію на міжнародному турнірі

Хокей: юнацька збірна України продовжила переможну серію на міжнародному турнірі

Київ • УНН

 • 15089 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Юнацька збірна України (U18) під керівництвом Олександра Бобкіна здобула другу поспіль перемогу на міжнародному турнірі в литовському Електренаї та очолила таблицю. Про це повідомляє прес-служба ФХУ, передає УНН.

Деталі

В зустрічі проти майбутніх суперників на ЧС-2022 команди Польщі долю матчу вирішив влучний кидок Ігора Ніколаєвича в овертаймі – 2:1. До цього за українців шайбу закинув Дахновський.

Примітно, що у попередній грі українці обіграли однолітків із Естонії (4:3).

Доповнення

Наступний матч в Електренаї українці проведуть 12 лютого із Литвою.

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