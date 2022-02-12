Хокей: юнацька збірна України продовжила переможну серію на міжнародному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Юнацька збірна України (U18) під керівництвом Олександра Бобкіна здобула другу поспіль перемогу на міжнародному турнірі в литовському Електренаї та очолила таблицю. Про це повідомляє прес-служба ФХУ, передає УНН.
Деталі
В зустрічі проти майбутніх суперників на ЧС-2022 команди Польщі долю матчу вирішив влучний кидок Ігора Ніколаєвича в овертаймі – 2:1. До цього за українців шайбу закинув Дахновський.
Примітно, що у попередній грі українці обіграли однолітків із Естонії (4:3).
Доповнення
Наступний матч в Електренаї українці проведуть 12 лютого із Литвою.