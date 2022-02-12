Хоккей: юношеская сборная Украины продолжила победную серию на международном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Юношеская сборная Украины (U18) под руководством Александра Бобкина одержала вторую подряд победу на международном турнире в литовском Электренае и возглавила таблицу. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ, передает УНН.
Детали
Во встрече против будущих соперников на ЧМ-2022 команды Польши судьбу матча решил точный бросок Игоря Николаевича в овертайме - 2:1. До этого украинцев шайбу забросил Дахновский.
Примечательно, что в предыдущей игре украинцы обыграли сверстников из Эстонии (4:3).
Дополнения
Следующий матч в Электренае украинцы проведут 12 февраля с Литвой.