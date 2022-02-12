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15 марта, 19:03 • 100759 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130030 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116630 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110745 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101064 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98013 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118752 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Хоккей: юношеская сборная Украины продолжила победную серию на международном турнире

Хоккей: юношеская сборная Украины продолжила победную серию на международном турнире

Киев • УНН

 • 15089 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Юношеская сборная Украины (U18) под руководством Александра Бобкина одержала вторую подряд победу на международном турнире в литовском Электренае и возглавила таблицу. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ, передает УНН.

Детали

Во встрече против будущих соперников на ЧМ-2022 команды Польши судьбу матча решил точный бросок Игоря Николаевича в овертайме - 2:1. До этого украинцев шайбу забросил Дахновский.

Примечательно, что в предыдущей игре украинцы обыграли сверстников из Эстонии (4:3).

Дополнения

Следующий матч в Электренае украинцы проведут 12 февраля с Литвой.

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