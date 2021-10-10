Хокей: фігурант расистського скандалу розірвав контракт із чинним чемпіоном України

Що відомо

Донецький клуб і 24-річний американець розірвали діючу угоду за обопільною згодою сторін.

Деталі

Смерек уклав угоду з “Донбасом” в кінці липня і вже на початку серпня прибув в розташування клубу. Разом з донецьким клубом захисник взяв участь в передсезонному Меморіалі Павла Забойніка, а також Відкритому кубку Донбасу, в складі команди Павла Мікульчик здобувши перемоги в двох передсезонних турнірах.

У чемпіонаті України захисник провів 5 матчів, заробивши 4 очки (1 + 3). В хокейній Лізі чемпіонів американець провів 5 матчів, набравши 2 очки (0 + 2).

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