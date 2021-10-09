Форвард "Динамо" оформив дебютний гол за збірну Венесуели

Деталі

Нападник відкрив рахунок у матчі відбірного турніру ЧС-2022 проти п’ятиразових чемпіонів світу – бразильців, що проходив у Каракасі. На 11-й хвилині Ерік відгукнувся на подачу з правого флангу та головою з району 11-метрової позначки спрямував м’яча в кут воріт, що захищав голкіпер "Ліверпуля" Аліссон.

Венесуельці стримували натиск зіркового суперника до 71-ї хвилини, після чого пропустили тричі та поступилися – 1:3.

Доповнення

Після цієї поразки збірна динамівця продовжує замикати турнірну таблицю, маючи у своєму активі лише 4 очки після 10 матчів. Що стосується Раміреса, то цей матч став для нього четвертим у складі національної команди.