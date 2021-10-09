Форвард "Динамо" оформив дебютний гол за збірну Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Форвард "Динамо" Ерік Рамірес, який не брав участі в останніх матчах команди через те, що захворів на коронавірус, відзначився дебютним забитим м’ячем у складі національної збірної Венесуели. Про це інформує прес-центр київської команди, передає УНН.
Деталі
Нападник відкрив рахунок у матчі відбірного турніру ЧС-2022 проти п’ятиразових чемпіонів світу – бразильців, що проходив у Каракасі. На 11-й хвилині Ерік відгукнувся на подачу з правого флангу та головою з району 11-метрової позначки спрямував м’яча в кут воріт, що захищав голкіпер "Ліверпуля" Аліссон.
Венесуельці стримували натиск зіркового суперника до 71-ї хвилини, після чого пропустили тричі та поступилися – 1:3.
Доповнення
Після цієї поразки збірна динамівця продовжує замикати турнірну таблицю, маючи у своєму активі лише 4 очки після 10 матчів. Що стосується Раміреса, то цей матч став для нього четвертим у складі національної команди.