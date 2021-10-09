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Форвард "Динамо" оформил дебютный гол за сборную Венесуэлы

Форвард "Динамо" оформил дебютный гол за сборную Венесуэлы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Форвард "Динамо" Эрик Рамирес, который не принимал участия в последних матчах команды из-за того, что заболел на коронавирус, отметился дебютным забитым мячом в составе национальной сборной Венесуэлы. Об этом информирует пресс-центр киевской команды, передает УНН.

Детали

Нападающий открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против пятикратных чемпионов мира — бразильцев, проходившего в Каракасе. На 11-й минуте Эрик откликнулся на подачу с правого фланга и головой из района 11-метровой отметки направил мяч в угол ворот, что защищал голкипер “Ливерпуля” Алиссон.

Венесуэльцы сдерживали натиск звездного соперника до 71-й минуты, после чего пропустили трижды и уступили — 1:3.

Дополнение

После этого поражения сборная динамовца продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в своем активе лишь 4 очка после 10 матчей. Что касается Рамиреса, то этот матч стал для него четвертым в составе национальной команды.

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