Хоккей: фигурант расистского скандала разорвал контракт с действующим чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Хоккейный клуб “Донбасс” и американский защитник Джейлен Елей разорвали контракт о сотрудничестве. Об этом говорится на сайте донецкого клуба, передает УНН.
Что известно
Донецкий клуб и 24-летний американец разорвали действующее соглашение по обоюдному согласию сторон.
Детали
Елей заключил соглашение с “Донбассом” в конце июля и уже в начале августа прибыл в расположение клуба. Вместе с донецким клубом защитник принял участие в предсезонном Мемориале Павла Забойника, а также Открытом кубке Донбасса, в составе команды Павла Микульчик одержав победы в двух предсезонных турнирах.
В чемпионате Украины защитник провел 5 матчей, заработав 4 очка (1 + 3). В хоккейной Лиге чемпионов американец провел 5 матчей, набрав 2 очка (0 + 2).
Напомним
Форвард “Динамо” оформил дебютный гол за сборную Венесуэлы.