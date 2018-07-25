Хлібне перемир'я: під час обстрілу бойовиків поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, у результаті чого поранено одного військового. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння... Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один захисник України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Піскі, Опитне, Лебединське та Станиця Луганська. Поряд із цим окупанти обстріляли захисників Пісків із 120-мм міномету.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.