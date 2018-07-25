Хлебное перемирие: во время обстрела боевиков ранен военный

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего ранен один военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.

"В течение суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения ... В результате боевых действий врага получил ранение один защитник Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опытное, Лебединское и Станица Луганская. Наряду с этим оккупанты обстреляли защитников Песков из 120-мм миномета.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

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