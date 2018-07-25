Хлебное перемирие: во время обстрела боевиков ранен военный

"В течение суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения ... В результате боевых действий врага получил ранение один защитник Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опытное, Лебединское и Станица Луганская. Наряду с этим оккупанты обстреляли защитников Песков из 120-мм миномета.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.