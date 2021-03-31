ХК “Донбас” здобув перемогу у першій грі півфіналу УХЛ

Деталі

Стартову 20-хвилинку впевненіше почали підопічні Ігоря Чібірева, вже на третій хвилині Микита Буценко відкрив рахунок в матчі. Херсонці спробували швидко зрівняти рахунок, але у них не вийшло, дуже добре в обороні діяли донеччани, які високо зустрічали суперника. А ось у донеччан ще до кінця ігрового відрізку вийшло збільшити відрив — Микола Казаковцев засмутив Олександра Хомутова — 2:0.

У другому періоді “щукам” вдалося скоротити відставання — Артем Целогородцев реалізував більшість, але вже через 34 секунди донеччани повернули собі перевагу в дві шайби — Олег Шишлянніков відзначився влучним кидком.

У заключній 20-хвилинці підопічні Олега Тимченка активніше заграли в атаці, але їм все одно чогось не вистачало в нападі. А ось у донеччан вийшло — Андрій Сигарьов поставив крапку в матчі і запалив на табло остаточні — 4:1.

Доповнення

В другій півфінальній парі чинний чемпіон країни “Кременчук” змагатиметься із “Соколом”.