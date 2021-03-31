ХК "Донбасс" одержал победу в первой игре полуфинала УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Состоялся стартовый матч 1/2 финала плей-офф чемпионата УХЛ, в котором “Донбасс” принял “Днепр”, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Стартовую 20-минутку увереннее начали подопечные Игоря Чибирева, уже на третьей минуте Никита Буценко открыл счет в матче. Херсонцы попытались быстро сравнять счет, но у них не получилось, очень хорошо в обороне действовали дончане, которые высоко встречали соперника. А вот у дончан еще до конца игрового отрезка получилось увеличить отрыв — Николай Казаковцева огорчил Александра Хомутова — 2: 0.
Во втором периоде “щукам” удалось сократить отставание — Артем Целогородцев реализовал большинство, но уже через 34 секунды дончане вернули себе преимущество в две шайбы — Олег Шишлянников отличился точным броском.
В заключительной 20-минутке подопечные Олега Тимченко активнее заиграли в атаке, но им все равно чего-то не хватало в нападении. А вот у дончан получилось — Андрей Сигарева поставил точку в матче и зажег на табло окончательные — 4: 1.
Дополнение
Во второй полуфинальной паре действующий чемпион страны “Кременчуг” сразится с “Соколом”.