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"Хід конем" удався: клієнти EVA задонатили майже 4,5 млн грн на авто для ЗСУ

"Хід конем" удався: клієнти EVA задонатили майже 4,5 млн грн на авто для ЗСУ

Київ • УНН

 • 55836 перегляди

Магазини EVA та благодійний проект ГЕРОЙCAR зібрали понад 4,4 мільйони гривень від тисяч українців на придбання потужних позашляховиків та покращення протиповітряної оборони для військових, перевищивши свою початкову мету.

Лінія магазинів EVA, команда благодійного проєкту ГЕРОЙCAR та тисячі свідомих українців завершили збір "Хід конем" на пікапи для захисників: найактивніший донатор встиг зробити аж 50 переказів, передає УНН.

З 21 березня по 8 травня клієнти магазинів EVA мали змогу додати до своїх чеків донати на пікапи для військових. Завдяки небайдужості та щедрості українців результати ініціативи майже на мільйон гривень перевершили початкову мету організаторів. Таким чином зібраних коштів, переданих команді благодійного проєкту ГЕРОЙCAR,  вистачить не лише на 15 позашляховиків для Третьої окремої штурмової бригади, а ще й на кілька потужних автівок для сил ППО, аби покращити захист нашого неба. 

"Ми надзвичайно вдячні нашому постійному партнеру – лінії магазинів EVA та всім чуйним і патріотичним людям, які підтримали цей важливий збір. Ми розуміємо, що в цей нелегкий час, коли українці розподіляють донати між величезною кількістю зборів, поділитися будь-якою посильною сумою – це вже серйозний хід, хід конем. Тому ми пишаємося кожною і кожним, хто долучився до цієї великої благодійної справи!" – прокоментувала Олена Зубарєва, керівниця PR-напряму ГЕРОЙCAR.

"Збори на автівки для військових, які ми проводимо з командою благодійного проєкту ГЕРОЙCAR, зазвичай знаходять дуже активний відгук. Всі розуміють, наскільки важливий на фронті надійний транспорт. Але цього разу був клієнт, який за півтора місяці встиг зробити аж 50 переказів. Рекордний разовий донат склав понад 3100 грн.  Всього до збору долучились майже 498 000 людей. А його загальна сума – 4 461 857 грн, тоді як на початку планувалось зібрати 3,6 млн грн на 15 пікапів", – поділилася результатами Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA.

Кінь – хоч і не головна фігура у шахах, але з його допомогою можна виграти партію. Сподіваємося, що бойові коні, яких команда ГЕРОЙCAR закупить для військових на зібрані кошти, допоможуть наблизити Перемогу.

Детальну інформацію про результати роботи та допомоги команди благодійного проєкту ГЕРОЙCAR можна знайти на офіційному сайті https://carforhero.com/ 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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