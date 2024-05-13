"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  53181 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  105128 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  105191 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  159452 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207939 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213955 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205474 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159695 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151845 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131242 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

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В Украине третий раз за сутки тревога из-за МиГ-31К: ВС ВСУ предупредили о ракете на юг

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11 мая 2024, 08:40  •  215350 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  264121 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  284394 просмотра

"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ

Магазины EVA и благотворительный проект ГЕРОЙCAR собрали более 4,4 миллиона гривен от тысяч украинцев на приобретение мощных внедорожников и улучшение противовоздушной обороны для военных, превысив свою первоначальную цель.

Новости Бизнеса •   •  1793 просмотра
"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ

кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли за вступление в ряды армии рф - Центр сопротивления

кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях за вступление в ряды российской армии и отправку на войну в Украину.

Война •   •  3996 просмотра
кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли за вступление в ряды армии рф - Центр сопротивления

россияне нанесли удар по ферме в Харьковском районе, есть погибший и раненые

В результате российского обстрела фермы в Коротичах Харьковского района погиб гражданский человек, еще трое получили ранения, а 71-летняя женщина была госпитализирована после вражеского обстрела Липцев.

Война •   •  3960 просмотра
россияне нанесли удар по ферме в Харьковском районе, есть погибший и раненые

В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении

В мо рф утверждают, что ее силы противовоздушной обороны сбили якобы 4 украинских беспилотников над белгородской областью. Однако губернатор области говорит, что один из БПЛА упал на парковке, повредив 8 автомобилей, еще один - возле жилого дома без детонации.

Новости Мира •   •  3127 просмотра
В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении

Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки искателей убежища и беженцев, в том числе из Украины, чтобы привести свою систему в соответствие с другими европейскими странами.

Наши за границей •   •  2969 просмотра
Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам

Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Сербии Милош Вучевич обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню.

Экономика •   •  3922 просмотра
Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: есть попадание в жилой дом и жертвы

В результате российских обстрелов погибли двое гражданских в селе Кизомыс Херсонской области.

Война •   •  4959 просмотра
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: есть попадание в жилой дом и жертвы

В Украине третий раз за сутки тревога из-за МиГ-31К: ВС ВСУ предупредили о ракете на юг

По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны самолета МиГ-31К, который вылетел из России и направлялся на юг, и, вероятно, имел на борту гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Война •   •  5766 просмотра
В Украине третий раз за сутки тревога из-за МиГ-31К: ВС ВСУ предупредили о ракете на юг

Сделали подарок "врагам Европы": в Еврокомиссии упрекнули организаторов "Евровидения" из-за запрета флагов ЕС

Европейская комиссия раскритиковала организаторов "Евровидения" за запрет флагов ЕС во время финала конкурса 2024 года, назвав это подарком "врагам Европы" и потребовав объяснений.

Новости Мира •   •  4126 просмотра
Сделали подарок "врагам Европы": в Еврокомиссии упрекнули организаторов "Евровидения" из-за запрета флагов ЕС

Пограничный Волчанск в Харьковской области под ударами рф: ранены уже 5 мирных жителей

Пятеро гражданских лиц, в том числе четверо мужчин и 54-летняя женщина, получили ранения в результате российских артиллерийских ударов и бомбардировок приграничного города Волчанск в Харьковской области 13 мая.

Война •   •  5109 просмотра
Пограничный Волчанск в Харьковской области под ударами рф: ранены уже 5 мирных жителей