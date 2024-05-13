"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ

Линия магазинов EVA, команда благотворительного проекта ГЕРОЙCAR и тысячи сознательных украинцев завершили сбор "Ход конем" на пикапы для защитников: самый активный донатор успел сделать аж 50 переводов, передает УНН.

С 21 марта по 8 мая клиенты магазинов EVA имели возможность добавить к своим чекам донаты на пикапы для военных. Благодаря неравнодушию и щедрости украинцев результаты инициативы почти на миллион гривен превзошли первоначальную цель организаторов. Таким образом собранных средств, переданных команде благотворительного проекта ГЕРОЙCAR, хватит не только на 15 внедорожников для Третьей отдельной штурмовой бригады, но и на несколько мощных автомобилей для сил ПВО, чтобы улучшить защиту нашего неба.

"Мы очень благодарны нашему постоянному партнеру - линии магазинов EVA и всем отзывчивым и патриотическим людям, которые поддержали этот важный сбор. Мы понимаем, что в это нелегкое время, когда украинцы распределяют донаты между огромным количеством сборов, поделиться любой посильной суммой - это уже серьезный ход, ход конем. Поэтому мы гордимся каждой и каждым, кто присоединился к этому большому благотворительному делу!" - прокомментировала Елена Зубарева, руководитель PR-направления ГЕРОЙCAR.

"Сборы на машины для военных, которые мы проводим с командой благотворительного проекта ГЕРОЙCAR, обычно находят очень активный отклик. Все понимают, насколько важен на фронте надежный транспорт. Но в этот раз был клиент, который за полтора месяца успел сделать аж 50 переводов. Рекордный разовый донат составил более 3100 грн. Всего к сбору присоединились почти 498 000 человек. А его общая сумма - 4 461 857 грн, тогда как в начале планировалось собрать 3,6 млн грн на 15 пикапов", - поделилась результатами Александра Гнатик, руководитель PR-направления EVA.

Конь - хоть и не главная фигура в шахматах, но с его помощью можно выиграть партию. Надеемся, что боевые кони, которых команда ГЕРОЙCAR закупит для военных на собранные средства, помогут приблизить Победу.

Подробную информацию о результатах работы и помощи команды благотворительного проекта ГЕРОЙCAR можно найти на официальном сайте https://carforhero.com/