Херсонський клуб перемогою завершив виступи в еліт-раунді ЛЧ з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поєдинком херсонського "Продексіму" із празькою "Спартою" продовжився розіграш елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Перший тайму завершився бойовою нічиєю 2:2. На голи Волянюка та Шотурми чехи відповіли взяттями воріт у виконанні Драговські і Ріцка. Проте у другій частині баталії херсонський колектив забив три голи без відповіді. Відзначився Волянюк, і двічі Зварич – 5:2.
Єдиний представник України з 6 очками в елітному раунді Ліги чемпіонів фінішував другим у квартеті D, пропустивши попереду себе лише іспанську "Барселону" (9 очок).
Варто відзначити, що тільки переможці чотирьох груп пройдуть до фінального раунду змагань. Таким чином, "Продексім" залишився за бортом ЛЧ.
Нагадаємо, український клуб з перемоги стартував в еліт-раунді футзальної ЛЧ.