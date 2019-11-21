Український клуб з перемоги стартував в еліт-раунді футзальної ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Чинний чемпіон України з футзалу, херсонський "Продексім", продовжив свій виступ в найсильнішому клубному турнірі Старого Світу – Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу команди.
В першій грі еліт-раунду Ліги чемпіонів український колектив святкував мінімальний виграш над чемпіоном Білорусії "Сталіцею" – 2:1.
За українців відзначився забитими м'ячами Давид і Волянюк, в за суперників – Жигалко.
Склад "Продексіма": Кирило Ципун – Віталій Скорий (к), Роніньо, Михайло Волянюк, Євген Ланко, Михайло Зварич, Петро Шотурма, Микола Білоцерківець, Ігор Корсун, Даніель, Дмитро Сорокін, Максим Бессалов, Давид Річард, Юрій Савенко.
Варто відзначити, що у рамках елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА - в столиці Білорусі українська команда зіграє проти каталонської "Барселони" - колишнього клубу головного тренера Хаві Родрігеса.