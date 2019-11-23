Херсонский клуб победой завершил выступления в элит-раунде ЛЧ по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Поединком херсонского "Продексима" с пражской "Спартой" продолжился розыгрыш элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Первый тайм завершился боевой ничьей 2:2. На голы Волянюка и Шотурмы чехи ответили взятием ворот в исполнении Драговски и Рицка. Однако во второй части баталии херсонский коллектив забил три безответных гола. Отличился Волянюк, и дважды Зварыч - 5:2.
Единственный представитель Украины с 6 очками в элитном раунде Лиги чемпионов финишировал вторым в квартете D, пропустив вперед только испанскую "Барселону" (9 очков).
Стоит отметить, что только победители четырех групп пройдут в финальный раунд соревнований. Таким образом, "Продексим" остался за бортом ЛЧ.
Напомним, украинский клуб с победы стартовал в элит-раунде футзальной ЛЧ.