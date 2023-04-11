Херсонські кавуни цього року будуть - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Херсонські кавуни в цьому році будуть. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, пише УНН.
З його слів, завдяки розмінуванню вдалося збільшити площі земель для весняно-польових робіт.
Цитата
"Люди планують засіватись – близько 40 агропідприємств будуть займатися. І також з гарних новин - небагато, але будуть кавуни херсонські, на 2 тис. гектарів буде посіяний баштан, ми будемо надіятися, що все буде добре, і ми будемо також з кавунами, це дуже символічно для нас", – сказав Толоконніков.
Нагадаємо
Після початку повномасштабної війни рф проти України у лютому 2022 року частину Херсонської області, у тому числі Херсон, було тимчасово окуповано. 11 листопада українські військові зайшли у Херсон. 14 листопада у деокупованому місті офіційно підняли український прапор. На церемонії був Президент України Володимир Зеленський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "ЗСУ рекомендують": у МОЗ нагадали про користь кавунів