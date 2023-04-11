Херсонские арбузы в этом году будут - ОВА

По его словам, благодаря разминированию удалось увеличить площади земель для весенне-полевых работ.

Цитата

"Люди планируют засеваться – около 40 агропредприятий будут заниматься. И также из хороших новостей - немного, но будут арбузы херсонские, на 2 тыс. гектаров будет посеян баштан, мы будем надеяться, что все будет хорошо, и мы будем также с арбузами, это очень символично для нас", – сказал Толоконников.

Напомним

После начала полномасштабной войны рф против Украины в феврале 2022 года часть Херсонской области, в том числе Херсон, была временно оккупирована. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 14 ноября в деоккупированном городе официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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