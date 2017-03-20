Херсонська поліція затримала сутенера, який втягнув 12-річну в проституцію

Під час спецоперації оперативники затримали підозрюваного “на гарячому”. Чоловік привіз на квартиру клієнту двох дівчат, одній з них було 12 років. Під час особистого огляду у сутенера вилучили пістолет та декілька грамів коноплі. За свої послуги він отримав 1500 гривень.

Встановлено, що підозрюваний працював водієм таксі і пропонував клієнтам повій. Майже всі “зароблені” гроші сутенер забирав собі. На нього працювали 10 дівчат. Серед них була і 12-річна дівчина, яку чоловік втягнув у заняття проституцією та пропонував клієнтам, як незайману. Також поліцейські встановили, що підозрюваний вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої. Усі дівчата із малозабезпечених родин. Найстаршій з них 25 років.

У квартирі підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. В одній із кімнат оперативники виявили рушницю, наркотичні засоби. Також вилучили гроші та мобільний телефон, за допомогою якого він зв’язувався з клієнтами. Усе вилучене та направлено на дослідження.

Чоловіку оголошено підозри в сутенерстві, незаконному поводженні зі зброє та зберігання наркотиків. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, миколаївського поліцейського заарештували за збут амфетаміну.