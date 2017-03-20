Херсонская полиция задержала сутенера, который втянул 12-летнюю в занятие проституцией

Во время спецоперации оперативники задержали подозреваемого "на горячем". Мужчина привез на квартиру клиенту двух девушек, одной из них было 12 лет. Во время личного досмотра у сутенера изъяли пистолет и несколько граммов конопли. За свои услуги он получил 1500 гривен.

Установлено, что подозреваемый работал водителем такси и предлагал клиентам проституток. Почти все "заработанные" деньги сутенер забирал себе. На него работали 10 девушек. Среди них была и 12-летняя девушка, которую мужчина втянул в занятие проституцией и предлагал клиентам, как нетронутую. Также полицейские установили, что подозреваемый совершал развратные действия в отношении малолетней. Все девушки из малообеспеченных семей. Старшей из них 25 лет.

В квартире подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск. В одной из комнат оперативники обнаружили ружье, наркотические средства. Также изъяли деньги и мобильный телефон, с помощью которого он связывался с клиентами. Все изъятое направлено на исследование.

Мужчине объявлены подозрения в сутенерстве, незаконном обращении с оружием и хранении наркотиков. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, николаевского полицейского арестовали за сбыт амфетамина.