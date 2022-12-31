Херсонська область: внаслідок ворожої атаки поранено двох людей

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Ворог гатив по населених пунктах Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, поранення дістали дві людини.

Херсон армія рф атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо

За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 3 людини в області отримали поранення.



