Херсонська область: внаслідок ворожої атаки поранено двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Протягом минулої доби ворог обстрілював Херсонську область 60 разів, двоє людей поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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Ворог гатив по населених пунктах Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, поранення дістали дві людини.
Херсон армія рф атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.
Нагадаємо
За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 3 людини в області отримали поранення.