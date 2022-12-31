Донецька область: окупанти вбили трьох мирних жителів, ще трьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 3 людини в області отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві. Ще 3 людини в області дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, - у Бахмуті.