Донецька область: окупанти вбили трьох мирних жителів, ще трьох поранили

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"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві. Ще 3 людини в області дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, - у Бахмуті.