Донеччина: росіяни вбили ще одного цивільного у Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти вбили ще одного мирного жителя Донеччини. Про це повідрмив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, - у Бахмуті", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1282 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2799.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних.