Донеччина: росіяни вбили ще одного цивільного у Бахмуті

Цитата

"За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, - у Бахмуті", - повідомив Кириленко.

Деталі

З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1282 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2799.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних.