Донецкая область: россияне убили еще одного гражданского в Бахмуте
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты убили еще одного мирного жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"За 29 декабря стало известно об 1 гражданском, убитом россиянами в Донецкой области, - в Бахмуте", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1282 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2799.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских.