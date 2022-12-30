Донецкая область: россияне убили еще одного гражданского в Бахмуте

Цитата

"За 29 декабря стало известно об 1 гражданском, убитом россиянами в Донецкой области, - в Бахмуте", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1282 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2799.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских.