Донецкая область: оккупанты убили троих мирных жителей, еще троих ранили

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области, еще 3 человека в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Диброве. Еще 3 человека в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

За 29 декабря стало известно об 1 гражданском, убитом россиянами в Донецкой области, - в Бахмуте.

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