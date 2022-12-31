Донецкая область: оккупанты убили троих мирных жителей, еще троих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области, еще 3 человека в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Диброве. Еще 3 человека в области получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 29 декабря стало известно об 1 гражданском, убитом россиянами в Донецкой области, - в Бахмуте.