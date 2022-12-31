Херсонская область: в результате вражеской атаки ранены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 60 раз, два человека ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
Враг бил по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили два человека.
Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.
Напомним
За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами на Донетчине, еще 3 человека в области получили ранения.