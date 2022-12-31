Херсонская область: в результате вражеской атаки ранены два человека

Детали

Враг бил по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили два человека.

Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

Напомним

За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами на Донетчине, еще 3 человека в области получили ранения.



