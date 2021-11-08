Херсонська область має шанси однією з перших вийти з "червоної" зони - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Через стабілізацію показника госпіталізацій із коронавірусом Херсонська область може вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це повідомили на селекторній нараді у президента України Володимира Зеленського, інформує УНН.
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Загалом в Україні фіксують тенденцію до зростання кількості хворих на COVID-19: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальну кількість нових хворих реєструють два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб.
Однак, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, є деяка стабілізація за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. — тижнем раніше.
"Нині 17 областей України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони", — ідеться у повідомленні.
Додамо
За даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, із них 8 млн осіб – двома дозами. Проте цими вихідними було зафіксовано зменшення кількості проведених щеплень у Житомирській та Одеській областях. Наразі перевіряють та з’ясовують причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.
Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно постачають у всі "ковідні" лікарні.
Нагадаємо
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 областей України (Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області) та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У Києві працювати, користуватися громадським транспортом можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.