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У Херсонской области есть шансы одной из первых выйти из "красной" зоны - ОП

Киев • УНН

 • 30471 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Из-за стабилизации показателя госпитализаций с коронавирусом Херсонская область может выйти из "красной" зоны эпидемической опасности. Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, информирует УНН.

У Херсонской области есть шансы одной из первых выйти из "красной" зоны - ОП

Детали

В целом в Украине фиксируют тенденцию к росту количества больных COVID-19: на прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тыс. новых случаев за сутки, а общее число новых больных регистрируют две недели подряд на уровне 152 тыс. человек.

Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, есть некоторая стабилизация по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. — неделей ранее.

"Сейчас 17 областей Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может дать возможность региону одним из первых выйти из "красной" зоны", — говорится в сообщении.

Добавим

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине уже вакцинировано 11,5 млн граждан, из них 8 млн человек — двумя дозами. Однако в эти выходные было зафиксировано уменьшение количества проведенных прививок в Житомирской и Одесской областях. Сейчас проверяют и выясняют причины, почему в этих регионах не работали отдельные пункты прививки.

Министр также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляют во все "ковидные" больницы.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 областей Украины (Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

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