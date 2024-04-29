Херсонщина: окупанти обстріляли житлові будинки Кізомиса, загинув літній чоловік

російські окупанти сьогодні, 20 квітня, атакували селище Кізомис Херсонської області, унаслідок чого смертельні поранення отримав 60-річний місцевий житель. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудун, передає УНН.

За словами Прокудіна, окупанти били по людських оселях.

Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні - написав Прокудін у Telegram.

Доповнення

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали, поціливши в об’єкт критичної та транспортної інфраструктури, навчальний заклад, дитячий садок, та агропідприємство. Обійшлось без постраждалих.