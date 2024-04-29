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Херсонщина: окупанти обстріляли житлові будинки Кізомиса, загинув літній чоловік

Херсонщина: окупанти обстріляли житлові будинки Кізомиса, загинув літній чоловік

Київ • УНН

 • 16944 перегляди

60-річний чоловік загинув під час обстрілу російськими окупантами житлових будинків у селі Кізомис Херсонської області.

російські окупанти сьогодні, 20 квітня,  атакували селище Кізомис Херсонської області, унаслідок чого смертельні поранення отримав 60-річний місцевий житель. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудун, передає УНН

За словами Прокудіна, окупанти били по людських оселях. 

Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні

- написав Прокудін у Telegram.

Доповнення 

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали, поціливши в об’єкт критичної та транспортної інфраструктури, навчальний заклад, дитячий садок, та агропідприємство. Обійшлось без постраждалих. 

Тетяна Краєвська

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