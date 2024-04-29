Херсонщина: оккупанты обстреляли жилые дома Кизомыса, погиб пожилой мужчина

российские оккупанты сегодня, 20 апреля, атаковали поселок Кизомыс Херсонской области, в результате чего смертельные ранения получил 60-летний местный житель. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудун, передает УНН.

По словам Прокудина, оккупанты били по человеческим домам.

Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель. К сожалению, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу - написал Прокудин в Telegram.

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В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической и транспортной инфраструктуры, учебное заведение, детский сад, и агропредприятие. Обошлось без пострадавших.