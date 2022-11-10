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Херсонщину вранці обстріляли окупанти: цілили у пункти видачі гуманітарної допомоги

Херсонщину вранці обстріляли окупанти: цілили у пункти видачі гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 292714 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Херсонську область сьогодні вранці обстріляли російські окупанти, намагаючись поцілитии у пункти видачі гуманітарної допомоги, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"російські терористи сьогодні зранку обстрілювали Херсонську область. Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги", - зазначив Тимошенко.

Зі слів заступника керівника ОП, прильоти були зовсім поруч із сільською радою села Золота Балка Новоолександрівської ТГ.

"На щастя, постраждалих немає, пошкоджено приватні господарські приміщення", - повідомив посадовець.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.

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