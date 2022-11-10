Херсонскую область утром обстреляли оккупанты: целились по пунктам выдачи гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Херсонскую область сегодня утром обстреляли российские оккупанты, пытаясь попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"российские террористы сегодня утром обстреливали Херсонскую область. Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи", – отметил Тимошенко.
По словам замруководителя ОП, прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской ТГ.
"К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения", - сообщил чиновник.
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От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.