Херсонскую область утром обстреляли оккупанты: целились по пунктам выдачи гуманитарной помощи

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"российские террористы сегодня утром обстреливали Херсонскую область. Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи", – отметил Тимошенко.

По словам замруководителя ОП, прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской ТГ.

"К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения", - сообщил чиновник.

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От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.