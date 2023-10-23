Херсонщина за світлом: енергетики полагодили пошкоджені росіянами лінії електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Енергетики полагодили пошкоджені російськими обстрілами лінії електропередач, та повернули світло в оселі жителів чотирьох населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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“Електропостачання всіх 4-х населених пунктів — відновлено. Дякую нашим незламним енергетикам”, ¬— зазначив Прокудін.
Деталі
Йдеться про Берислав, Новоберислав, Шляхове та Томарине.
Нині мешканці усіх цих населених пунктів вже зі світлом.
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Нагадаємо
Ранком окупанти обстріляли лінії електропередач на Херсонщині, через що без світла залишились чотири населених пункти.