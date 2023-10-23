Херсонщина за светом: энергетики починили поврежденные россиянами линии электропередач

Цитата

“Электроснабжение всех 4-х населенных пунктов — восстановлено. Спасибо нашим несокрушимым энергетикам”, — отметил Прокудин.

Детали

Речь идет о Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарино.

В настоящее время жители всех этих населенных пунктов уже со светом.

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Напомним

Утром оккупанты обстреляли линии электропередач на Херсонщине, из-за чего без света остались четыре населенных пункта.