Херсонщина: в українському війську просять інформтиші і дати воїнам зробити свою роботу

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"На жаль, деякі елементи очікування і такого дуже емоційного очікування суттєво нашкодили тому, як відбувались наші просування. Тому саме ці занадто радісні повідомлення і передчасні, вони дуже недоречні в такий час, коли триває військова операція. Я нагадаю всім, що операція триває на відкритій місцевості, степова місцевість дуже складна для ведення відкритих боїв", - сказала вона у відповідь на запитання щодо Херсонщини.

Окрім мого, зі слів Гуменюк, "артилерійські відношення у нас трошки не дозволяють бути такими ж далекобійними, як ворог". "Тому треба це теж враховувати. Для того, щоб нам прозвітувати про якісь суттєві досягнення. Нам треба дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накрив наші позиції", - зазначила вона.

"Тому ще раз і ще раз звертаюсь до всіх можновладців, до всіх публічних особистостей. Не поспішайте поперед військового командування. Дайте, будь ласка, військовим зробити свою роботу. Ніхто ваші лаври не забере. Нам їх не треба. Ми зробимо, відзвітуємо, тоді будь ласка - піар", - підсумувала Гуменюк.

Раніше

Заступник міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції, успіхи до того, як про це заявили офіційні джерела - Міноборони або ЗСУ, завдає шкоду Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.