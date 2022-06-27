Херсонская область: в украинском войске просят информтишины и дать воинам сделать свою работу

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"К сожалению, некоторые элементы ожидания и такого очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходили наши продвижения. Поэтому именно эти слишком радостные сообщения и преждевременные, они очень неуместны в такое время, когда идет военная операция. Я напомню всем, что операция продолжается на открытой местности, степная местность очень сложна для ведения открытых боев", - сказала она в ответ на вопросы относительно Херсонской области.

Кроме моего, по словам Гуменюк, "артиллерийские соотношения у нас немного не позволяют быть такими же дальнобойными, как враг". "Поэтому нужно это тоже учитывать. Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях. Нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции", - отметила она.

"Поэтому еще раз и еще раз обращаюсь ко всем чиновникам, ко всем публичным личностям. Не торопитесь вперед военного командования. Дайте, пожалуйста, военным сделать свою работу. Никто ваши лавры не заберет. Нам их не надо. Мы сделаем, отчитаемся, тогда пожалуйста - пиар", - подытожила Гуменюк.

Ранее

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции, успехи до того, как об этом заявили официальные источники - Минобороны или ВСУ, наносит вред Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач.