Херсонщина: на російській міні підірвалися троє вибухотехніків

Деталі

За інформацією Прокудіна, 24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого.

Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу.

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