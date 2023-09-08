Херсонщина: на російській міні підірвалися троє вибухотехніків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Херсонській області на російський міні підірвалися троє вибухотехніків. Це сапери організації «The HALO Trust», що займається гуманітарним розмінуванням області. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За інформацією Прокудіна, 24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого.
Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу.
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