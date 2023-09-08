Херсонщина: на российской мине подорвались трое взрывотехников

Детали

По информации Прокудина, 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

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