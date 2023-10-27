Херсон знову під ворожим вогнем, лунають вибухи - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Херсоні лунають вибухи, російські війська знову вдарили по місту, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська атакують з тимчасово окупованого лівого берега! Особлива увага - Дніпровський район. Перейдіть до більш безпечних місць", - написав Мрочко у Telegram.
Нагадаємо
По Херсонщині ворог випустив 36 КАБів, атакував "шахедами", три збито.