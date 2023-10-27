По Херсонщині ворог випустив 36 КАБів, атакував "шахедами", три збито - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби випустили по Херсонській області 36 керованих авіабомб, атакували ударними дронами типу Shahed, три з них збито. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"російський терор не припиняється. Інтенсивність обстрілів не зменшується. За минулу добу ворог випустив по правобережжю 36 КАБ. Під ударом були 3 населені пункти. Деякі – неодноразово", - написав Прокудін у Telegram.
"Також мали атаку безпілотниками. Дякую Силам оборони за три збитих Shahed", - зазначив голова ОВА.
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У небі над Україною вночі знищили п'ять із шести "шахедів".