По Херсонской области враг выпустил 36 УАБов, атаковал "шахедами", три сбиты - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки выпустили по Херсонской области 36 управляемых авиабомб, атаковали ударными дронами типа Shahed, три из них сбиты. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"российский террор не прекращается. Интенсивность обстрелов не уменьшается. За прошедшие сутки враг выпустил по правобережью 36 УАБ. Под ударом были 3 населенных пункта. Некоторые – неоднократно", - написал Прокудин в Telegram.
"Также имели атаку беспилотниками. Спасибо Силам обороны за три сбитых Shahed", - отметил глава ОВА.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили пять из шести "шахедов".