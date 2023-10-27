Херсон снова под вражеским огнем, раздаются взрывы - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Херсоне раздаются взрывы, российские войска снова ударили по городу, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"В Херсоне раздаются взрывы! Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега! Особое внимание - Днепровский район. Перейдите в более безопасные места", - написал Мрочко в Telegram.
Напомним
По Херсонской области враг выпустил 36 УАБов, атаковал "шахедами", три сбиты.