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Херсон уночі атакував ворог: є постраждала

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Російська армія обстріляла Центральний район Херсона, пошкодивши багатоквартирні будинки. 85-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та поранення ноги.

Херсон уночі атакував ворог: є постраждала

Херсон уночі зазнав удару російських військ, відомо про одного постраждалого, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі російська армія обстріляла Центральний район Херсона", - написав Прокудін.

Внаслідок "прильотів", за даними голови ОВА, пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки.

"Снаряди влучили, зокрема, у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні", - повідомив Прокудін.

У жінки, з його слів, діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й поранення ноги.

Доповнення

Минулої доби, за даними Прокудіна, через російську агресію 7 людей в області дістали поранення. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували20 населених пунктів, у тому числі Херсон.

російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
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