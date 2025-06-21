Херсон ночью атаковал враг: есть пострадавшая

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
07:00 • 1446 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 22858 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 68418 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 142850 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 82791 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 92701 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 87088 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69499 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 46062 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 38657 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
96%
749мм
Популярные новости
Кремль планирует "перевоспитать" 56 тысяч украинских детей в "Артеке" - ЦНС20 июня, 22:10 • 6310 просмотра
По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: что известно21 июня, 00:15 • 11010 просмотра
Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз03:34 • 10210 просмотра
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)04:26 • 10789 просмотра
Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО05:27 • 4936 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года07:00 • 1438 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 142844 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 79649 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 128771 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 134021 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 2058 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 22059 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 30905 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 38064 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 46079 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

Херсон ночью атаковал враг: есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Российская армия обстреляла Центральный район Херсона, повредив многоквартирные дома. 85-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

Херсон ночью атаковал враг: есть пострадавшая

Херсон ночью подвергся удару российских войск, известно об одном пострадавшем, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью российская армия обстреляла Центральный район Херсона", - написал Прокудин.

В результате "прилетов", по данным главы ОВА, повреждены многоквартирные дома. В жилищах изуродованы балконы, стены, крыши, выбиты стекла.

"Снаряды попали, в частности, в несколько квартир. В одной из них находилась 85-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - сообщил Прокудин.

У женщины, с его слов, диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным Прокудина, из-за российской агрессии 7 человек в области получили ранения. Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 20 населенных пунктов, в том числе Херсон.

российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изувечили хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9