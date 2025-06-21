Херсон ночью атаковал враг: есть пострадавшая

Херсон ночью подвергся удару российских войск, известно об одном пострадавшем, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.



Детали

"Ночью российская армия обстреляла Центральный район Херсона", - написал Прокудин.

В результате "прилетов", по данным главы ОВА, повреждены многоквартирные дома. В жилищах изуродованы балконы, стены, крыши, выбиты стекла.

"Снаряды попали, в частности, в несколько квартир. В одной из них находилась 85-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - сообщил Прокудин.

У женщины, с его слов, диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным Прокудина, из-за российской агрессии 7 человек в области получили ранения. Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 20 населенных пунктов, в том числе Херсон.

российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изувечили хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.