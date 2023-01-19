Херсон та область окупанти обстріляли ще 56 разів, четверо поранених - ОВА

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. (...) Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

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За даними голови ОВА, окупанти били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки, вказав Янушевич.

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На окупованій Херсонщині рашисти виносять з покинутих будинків техніку та меблі.