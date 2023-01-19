Херсон та область окупанти обстріляли ще 56 разів, четверо поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Херсонську область 18 січня російські війська обстріляли 56 разів, відомо про 4 поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у четвер, 19 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. (...) Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, окупанти били з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки, вказав Янушевич.
Доповнення
На окупованій Херсонщині рашисти виносять з покинутих будинків техніку та меблі.