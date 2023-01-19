Херсон и область оккупанты обстреляли еще 56 раз, четверо раненых - ОВА

Цитата

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 56 раз атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон 19 раз оказывался под российскими обстрелами. Вражеские снаряды попали в образовательное учреждение и жилые дома, указал Янушевич.

Дополнение

На оккупированной территории Херсонской области рашисты выносят из заброшенных домов технику и мебель.