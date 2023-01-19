Херсон и область оккупанты обстреляли еще 56 раз, четверо раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Херсонскую область 18 января российские войска обстреляли 56 раз, известно о 4 раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 56 раз атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон 19 раз оказывался под российскими обстрелами. Вражеские снаряды попали в образовательное учреждение и жилые дома, указал Янушевич.
Дополнение
На оккупированной территории Херсонской области рашисты выносят из заброшенных домов технику и мебель.