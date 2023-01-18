На окупованій Херсонщині рашисти виносять з покинутих будинків техніку та меблі - Генштаб

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Як повідомили у Генштабі, російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях.

"... у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі", - йдеться у повідомленні.

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